УЧАСТНИКИ АКЦИИ ПРОТЕСТА ПИШУТ ЗАЯВЛЕНИЯ О ЯВКЕ С ПОВИННОЙ

Сухум. 13 января 2022. Абхазия-Информ. Участник акции протеста Адгур Ардзинба прибыл в прокуратуру города Сухум с требованием задержать его как организатора акции протеста 21 декабря 2021 года и выпустить задержанных ребят.

С таким же требованием туда прибыли Ахра Бжания и Гарри Кокая.

Это произошло после того, как в Сухумском городском суде 13 января прошло судебное заседание об избрании меры пресечения в отношении ещё одного из участников протестов в Сухуме Анри Инапшба.

Прокуратура потребовала меры пресечения в виде ареста на два месяца. Судья огласил меру предварительного пресечения - арест сроком на один месяц. После оглашения решения суда Анри Инапшба проглотил гвозди. Сейчас он госпитализирован в медучреждение.

Помимо организаторов акции протеста 21 декабря 2021 года, заявления о явке с повинной пишут рядовые участники акции.

Оппозиция таким образом хочет показать свою сплочённость и поддержать ранее задержанных своих сторонников.

Прокурор Сухума Алхас Агумава рассказал журналистам о том, что уже 10 человек пришли с повинной (оставили заявление), и сейчас находятся на допросе - допрашивают Гиви Кварчия, Ахру Бжания, Гарри Кокая и Адгура Ардзинба, также при допросе присутствует адвокат Инга Габилая.

Прокурор отметил, что не хватает следователей. Принятые заявления пока несут формальный характер, будут ли задержания и будет ли заведено уголовное дело на пришедших с повинной определиться только по итогам допроса.

Таким образом, 10 заявлений зарегистрировано, более 50 подано. На улице продолжается сбор коллективного заявления о явке с повинной.

Председатель партии ФНЕА, экс- Вице-президент РА Аслан Барциц сказал журналистам у здания Прокуратуры г. Сухум: "В Абхазии впервые происходят такие мероприятия, когда по политическим мотивам, убеждениям начали уже не только преследовать и вызывать в СГБ и т.д… Начались прямые аресты. Сегодня мы видим, что часть граждан, которые принимали участие в митинге 21 декабря, подверглись аресту. Естественно, мы не можем оставить это без внимания. Поэтому наши товарищи - депутаты парламента, лидеры партий, общественных организаций, подписали необходимые документы с тем, чтобы встать рядом с теми, кого арестовали. Мы требуем немедленного освобождения наших товарищей! Взамен мы предлагаем нас задержать и с нас спрашивать. К сожалению, вместо того чтобы поздравлять друг друга с праздником Ажьырныхэуа, мы вынуждены защищать свои убеждения и своих товарищей".