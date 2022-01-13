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Абхазия Информ

НОВОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РА

Новости Четверг, 13 января 2022 20:37
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НОВОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РА

Сухум. 13 января 2022. Абхазия-Информ.Генпрокурор России встретился с главами иностранных делегаций.

Генеральный прокурор РФ Краснов И. В. провел расширенную встречу с главами иностранных делегаций прибывших для участия в торжественных мероприятиях по случаю 300-летия прокуратуры России Состоялась встреча Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова с главами иностранных делегаций, прибывших для участия в торжественных мероприятиях по случаю 300-летия прокуратуры России.

Республику Абхазия на встрече представлял глава абхазской делегации - Генеральный прокурор Республики Абхазия Агрба А.Н.

Глава российского надзорного ведомства приветствовал иностранных коллег в Генеральной прокуратуре Российской Федерации одной из старейших прокурорских служб мира.

Отмечая колоссальное значение укрепления и расширения географии международного сотрудничества, он сообщил, что на сегодняшний день российской прокуратурой межведомственные договоренности о взаимодействии заключены с партнерами более чем из 70 государств мира. Со многими действуют специализированные двусторонние программы.

Игорь Краснов поблагодарил глав иностранных делегаций за участие в праздновании трехвекового юбилея ведомства.

«Ваш приезд в Москву, невзирая на сложную эпидемиологическую обстановку в мире, подтверждает наши тесные партнерские связи, является знаком взаимного уважения в прокурорском сообществе», - подчеркнул генпрокурор России.

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