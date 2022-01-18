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Абхазия Информ

В РЕПЕРТУАРЕ АБХАЗСКОГО ДРАМТЕАТРА БУДЕТ НОВЫЙ СПЕКТАКЛЬ «БЕЛЫЙ ОЛЕНЬ»

Новости Вторник, 18 января 2022 18:30
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В РЕПЕРТУАРЕ АБХАЗСКОГО ДРАМТЕАТРА БУДЕТ НОВЫЙ СПЕКТАКЛЬ «БЕЛЫЙ ОЛЕНЬ»

Сухум. 18 января 2022. Абхазия-Информ. После праздничных выходных в Абхазском государственном драматическом театре имени С. Чанба начались рабочие будни. Приступили к обсуждению новых идеи. Об этом сообщает пресс-служба театра в соцсети Инстаграм.

В ближайших планах-постановка спектакля «Аеацә лас» (Быстрый олень) на основе киносценария Даура Зантария, написанного им в 1985 году. Сегодня генеральный директор театра Алхас Чолокуа провел совещание, посвященное организационным и техническим вопросам.

«Все что мы делаем, все что происходит с нами- и хорошее и плохое, все зависит от нас самих и ни от кого больше. Эту мысль отчетливо продемонстрирует спектакль «Аеацә лас»-сказал презентуя свою идею режиссер-постановщик Адгур Кове. Он отметил, что спектакль будет про первую в истории попытку создания абхазского национального драматического театра, к сожалению, завершившуюся трагически. Художник-постановщик спектакля- Батал Джапуа. Пьесу перевел на абхазский язык писатель Даур Начкебия. В

работе совещания приняли участие представители всех цехов театра. Прошло обсуждение вопросов, связанных с практической реализацией художественного замысла режиссера-постановщика и сценографа.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 18 января 2022 18:37

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