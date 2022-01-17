 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
января 17 2022

ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Надежда Венедиктова В нашей маленькой стране сложилась патовая ситуация – обе противоборствующие стороны не слышат…
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
января 09 2022
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ
декабря 16 2021
СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ

В мире

ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
января 01 2022

ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19

Надежды возлагаются на разработку вакцин второго и третьего поколения, а также на дальнейшее развитие противомикробных…
МИД РОССИИ ПРИЗЫВАЕТ НАТО НЕ ПРИНИМАТЬ В СВОИ РЯДЫ ГРУЗИЮ И УКРАИНУ
декабря 29 2021
МИД РОССИИ ПРИЗЫВАЕТ НАТО НЕ ПРИНИМАТЬ В СВОИ РЯДЫ ГРУЗИЮ И УКРАИНУ
ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ
декабря 14 2021
ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЗАСЛУШАЛ ИНФОРМАЦИЮ ПО ЭПИДЕМОБСТАНОВКЕВ РЕСПУБЛИКЕ

Новости Вторник, 18 января 2022 00:34
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЗАСЛУШАЛ ИНФОРМАЦИЮ ПО ЭПИДЕМОБСТАНОВКЕВ РЕСПУБЛИКЕ

Сухум. 17 января 2022. Абхазия-Информ Премьер-министр Александр Анкваб заслушал информацию главного санитарного врача Абхазии Людмилы Скорик об эпидемиологической обстановке в стране за 17 дней наступившего года.

По данным Республиканской СЭС, на сегодняшний день проведено 4 552 исследования на COVID-19, у 975 человек подтверждено наличие коронавирусной инфекции. С 1 января зарегистрировано 17 летальных случаев.

За аналогичный период 2021 г. было проведено 6 624 исследования, выявлено 1 635 заболевших.

По словам Людмилы Скорик, наблюдается некоторый спад распространения инфекции, однако прошедшие праздничные недели могут изменить статистику. При этом она отметила низкие темпы вакцинации населения.

Главный санитарный врач республики выразила озабоченность ростом числа заболеваний ОРВИ и ОРЗ среди детей – по состоянию на 17 января текущего года 949 случаев по всей Абхазии. 

Премьер-министр поручил Республиканской СЭС тщательно мониторить ситуацию с заболеваниями детей и подростков и до конца недели представить актуальную информацию для выработки необходимых мер.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 18 января 2022 00:38

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 145 ЧЕЛОВЕК, ТРИ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.