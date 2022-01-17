ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЗАСЛУШАЛ ИНФОРМАЦИЮ ПО ЭПИДЕМОБСТАНОВКЕВ РЕСПУБЛИКЕ

Сухум. 17 января 2022. Абхазия-Информ Премьер-министр Александр Анкваб заслушал информацию главного санитарного врача Абхазии Людмилы Скорик об эпидемиологической обстановке в стране за 17 дней наступившего года. По данным Республиканской СЭС, на сегодняшний день проведено 4 552 исследования на COVID-19, у 975 человек подтверждено наличие коронавирусной инфекции. С 1 января зарегистрировано 17 летальных случаев.

За аналогичный период 2021 г. было проведено 6 624 исследования, выявлено 1 635 заболевших.



По словам Людмилы Скорик, наблюдается некоторый спад распространения инфекции, однако прошедшие праздничные недели могут изменить статистику. При этом она отметила низкие темпы вакцинации населения.



Главный санитарный врач республики выразила озабоченность ростом числа заболеваний ОРВИ и ОРЗ среди детей – по состоянию на 17 января текущего года 949 случаев по всей Абхазии.



Премьер-министр поручил Республиканской СЭС тщательно мониторить ситуацию с заболеваниями детей и подростков и до конца недели представить актуальную информацию для выработки необходимых мер.