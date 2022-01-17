ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 145 ЧЕЛОВЕК, ТРИ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДА

Сухум. 17 января 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 555 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 145 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 82 пациента, в тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 61 пациентов – средней степени тяжести.