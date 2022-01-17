ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 145 ЧЕЛОВЕК, ТРИ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДА
Сухум. 17 января 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 555 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 145 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 82 пациента, в тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 61 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 7, в Гагрской ЦРБ – 25, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ скончались три женщины 68, 75 и 82 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 39885 человек. Зарегистрировано 575 летальных случаев. Выздоровели 33784 человека.
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