Ибрахим Авидзба проинформировал министра о текущей деятельности Представительства Абхазии, в частности, о проводимой совместной работе с общественными организациями абхазской и кавказской диаспор в Турции.

Сухум. 17 января 2022. Абхазия-Информ. В МИД Абхазии прошла встреча министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба с полномочным представителем Абхазии в Турецкой Республике Ибрахимом Авидзба.

Глава МИД подчеркнул важность сотрудничества с общественными организациями Турции в целях укрепления объективного образа Республики Абхазия.

Ибрахим Авидзба также доложил о готовящихся к реализации инициативах в гуманитарной и культурной сферах.

Полномочное Представительство Республики Абхазия в Турецкой Республике было учреждено в 1994 году в Стамбуле по поручению первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.

Ибрахим Авидзба назначен полномочным представителем Республики Абхазия в Турции указом президента Абхазии 18 марта 2021 года.