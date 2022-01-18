ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА НА КАМАНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

Сухум. 18 января 2022. Абхазия-Информ. Cотрудниками Госавтоинспекции совместно с дорожными службами был произведен осмотр проезжей части по направлению к Каманскому монастырь. На данном участке наблюдается образование наледи, что затрудняет безопасное передвижение автотранспортных средств.

Для обеспечения дорожной безопасности в связи со сложными метеорологическими условиями с 18 января полностью запрещено движение автотранспорта, не оборудованного зимними шинами – шипованной резиной, либо наложенными цепями.

Абсолютный запрет на передвижение аварийно-опасного транспорта на Каманском направлении введен для предотвращения возможных аварийных ситуаций, сохранения жизни и здоровья наших граждан и гостей Абхазии. Ограничение будет действовать до специального распоряжения.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.