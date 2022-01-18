КОНКУРС НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Предложения и прилагаемые к ним документы принимаются в ГТК РА по адресу: г. Сухум, ул. Конфедератов 4, либо могут быть направлены на официальную почту ГТК РА Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

