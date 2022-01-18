КОНКУРС НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ
Новости Вторник, 18 января 2022 19:02
Сухум. 18 января 2022. Абхазия-Информ. Государственный таможенный комитет Республики Абхазия объявляет о проведении конкурса на приобретение компьютерной техники для обеспечения деятельности таможенных органов.
Характеристика объекта конкурса:
1. Компьютерная техника в количестве 8 единиц: процессор AMD Athlon 3000G AM4 Box; материнская плата GIGABYTE GA-A320M-S2H; оперативная память Corsair Vengeance LPX [CMK16GX4M2A2666C16]; накопитель Kingston A2000 250 ГБSSD M.2 [SA2000M8/250G]; корпус, mATX, <AAA450, 80mm>, 1*USB+1*USB3.0, Audio; клавиатура + мышь проводная Microsoft Wired Desktop 600; монитор 24 дюйм 1920x1080@60 Гц, TN, 1 мс, 1000: 1, 250 Кд/м², 170°/160°, HDMI, VGA (D-Sub); APC Easy-UPS BV500I-GR, 500ВА, 300 Вт.
2. Принтер в цветной лазерный HP Color Laser Jet 150nw, три единицы.
3. Принтер МФУ лазерное Pantum M6550NW, 5 единиц.
Предложения и прилагаемые к ним документы принимаются в ГТК РА по адресу: г. Сухум, ул. Конфедератов 4, либо могут быть направлены на официальную почту ГТК РА Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Заявки в ГТК РА составленные по установленной форме с приложением соответствующих документов будут приниматься с 19 января 2022 г. по 29 января 2022 г. С бланком Заявки претендент может ознакомиться на официальном сайте ГТК РА www.customsra.com.
О дате проведения конкурса претенденты будут уведомлены предварительно.
Ждем ваших предложений.
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