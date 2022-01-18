КОНКУРС ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ НУЖД ГТК

Сухум. 18 января 2022. Абхазия-Информ. В целях реализации положений Закона Республики Абхазия «О противодействии коррупции», приказом Государственного таможенного комитета утверждено временное Положение о конкурсной комиссии ГТК РА. Настоящее Положение определяет порядок деятельности конкурсной комиссии по осуществлению регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ГТК.

Для участия в конкурсе претендент подает заявку в Госкомитет, составленную по установленной форме с приложением соответствующих документов (условия оплаты, предлагаемый график финансирования, готовность приступить к выполнению работ без аванса, сведения о ресурсах организации, коммерческое предложение и т.д.).



Заявка должна быть представлена в ГТК в письменной форме по адресу г. Сухум, ул. Конфедератов 4, либо направлена на официальную почту ГТК Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

С бланком заявки претендент может ознакомиться на официальном сайте Госкомитета www.customsra.com.



Информация о проведении конкурса публикуется на официальном сайте ГТК www.customsra.com.



Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:



– несоответствие заявки установленной форме;

– отсутствие подписи в заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать заявку;



– предоставление претендентом неполного комплекта документов;



– проведение процедуры ликвидации претендента или признание банкротом, или открытие конкурсного производства по решению арбитражного суда;



– приостановление деятельности претендента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Абхазии;



– предоставление недостоверной информации.