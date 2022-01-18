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Абхазия Информ

КОНКУРС ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ НУЖД ГТК

Новости Вторник, 18 января 2022 19:18
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КОНКУРС ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ НУЖД ГТК

Сухум. 18 января 2022. Абхазия-Информ. В целях реализации положений Закона Республики Абхазия «О противодействии коррупции», приказом Государственного таможенного комитета утверждено временное Положение о конкурсной комиссии ГТК РА. Настоящее Положение определяет порядок деятельности конкурсной комиссии по осуществлению регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ГТК.

Для участия в конкурсе претендент подает заявку в Госкомитет, составленную по установленной форме с приложением соответствующих документов (условия оплаты, предлагаемый график финансирования, готовность приступить к выполнению работ без аванса, сведения о ресурсах организации, коммерческое предложение и т.д.).

Заявка должна быть представлена в ГТК в письменной форме по адресу г. Сухум, ул. Конфедератов 4, либо направлена на официальную почту ГТК Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

С бланком заявки претендент может ознакомиться на официальном сайте Госкомитета www.customsra.com.

Информация о проведении конкурса публикуется на официальном сайте ГТК www.customsra.com.

Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

– несоответствие заявки установленной форме;

– отсутствие подписи в заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать заявку;

предоставление претендентом неполного комплекта документов;

проведение процедуры ликвидации претендента или признание банкротом, или открытие конкурсного производства по решению арбитражного суда;

приостановление деятельности претендента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Абхазии;

предоставление недостоверной информации.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 18 января 2022 19:30

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