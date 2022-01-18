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Абхазия Информ

КРАСНОДАРСКИМИ ТАМОЖЕННИКАМИ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ КОНТРАБАНДЫ «ЛИРИКИ»

Новости Вторник, 18 января 2022 19:43
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КРАСНОДАРСКИМИ ТАМОЖЕННИКАМИ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ КОНТРАБАНДЫ «ЛИРИКИ»

Сухум. 18 января 2022. Абхазия-Информ. На российско-абхазской границе пресечена попытка перемещения сильнодействующих веществ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков №2 службы по г. Сочи Краснодарской таможни, на таможенном посту МАПП Адлер был задержан гражданин Республики Абхазия.

Мужчина в состоянии наркотического опьянения следовал через пешеходную составляющую таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни из России в Абхазию. При прохождении таможенного контроля возможное наличие при себе запрещенных или ограниченных к перемещению товаров он отрицал. Досмотрев багаж гражданина с привлечением специалистов-кинологов, в его дорожной сумке сотрудники таможни обнаружили лекарственное средство «Лирика» в двух блистерах. Общее количество капсул составило 27 штук. Изъятый препарат был направлен на физико-химическое исследование в ЭКО УВД по г. Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Согласно результатам экспертизы в составе капсул было выявлено сильнодействующее вещество - прегабалин. Необходимые разрешительные документы, подтверждающие назначение данного препарата, у гражданина отсутствовали. Службой по г. Сочи Краснодарской таможни возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ).

СПРАВКА: Незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации (таможенную границу ЕАЭС) сильнодействующих веществ (в том числе в виде лекарств и биологически активных добавок) может быть квалифицировано как преступление, предусмотренное статьей 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («контрабанда сильнодействующих веществ»). Данная статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 18 января 2022 19:47

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