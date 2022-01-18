НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В ПАРЛАМЕНТ

До 21 января должны быть опубликованы списки избирательных округов с указанием границ, численности избирателей и мест нахождения окружных избирательных комиссий

Сухум. 18 января 2022. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия Абхазии утвердила календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Народного Собрания. Выборы пройдут по мажоритарной системе.

До 31 января должны быть образованы окружные и участковые избирательных комиссии, избирательные участки

С 21 января по 10 февраля будет проходить регистрация политических партий, инициативных групп, выдвижение кандидатов.

Регистрация кандидатов в депутаты завершится 2 марта 2022 года.

В течение 4 дней после регистрации в печати будут опубликованы сообщения о регистрации кандидатов в депутаты.

За 10 дней до выборов ЦИК оповестит избирателей о времени и месте голосования (не позднее 2 марта 2022 года).

За 10 дней до выборов будут вывешены списки избирателей на участках

За 1-2 дня до выборов в избирательные комиссий поступят избирательные бюллетени.

12 марта с 08:00 до 20:00 – голосование.

12-13 марта – направление протоколов участковых избирательных комиссий с результатами голосования в окружные избирательные комиссии.

12-14 марта направление протоколов окружных избирательных комиссии в ЦИК.

Обнародование предварительных итогов – 13 марта 2022 года.

Публикация сообщения итогов выборов и списков избранных депутатов в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия – не позднее семи дней.

Повторное голосование – не позднее 14 дней.