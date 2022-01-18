В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «АБХАЗИЯ. ТАМЫШ-VILLAGE 2022»

Сухум. 18 января 2022. Абхазия-Информ. С 21 по 24 января в рамках Международного шахматного фестиваля «Абхазия Open» состоится Международный открытый шахматный рапид-турнир «Абхазия. Тамыш-Village 2022». Заявки на участие в турнире подали более 60 человек из Абхазии и разных городов России, в том числе четыре гроссмейстера.