В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «АБХАЗИЯ. ТАМЫШ-VILLAGE 2022»
Новости Вторник, 18 января 2022 20:41
Сухум. 18 января 2022. Абхазия-Информ. С 21 по 24 января в рамках Международного шахматного фестиваля «Абхазия Open» состоится Международный открытый шахматный рапид-турнир «Абхазия. Тамыш-Village 2022».
Заявки на участие в турнире подали более 60 человек из Абхазии и разных городов России, в том числе четыре гроссмейстера.
Турнир пройдет по правилам ФИДЕ – швейцарская системе в 12 туров, компьютерная жеребьевка участников. Контроль времени: 15 минут + 5 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Главный судья – судья I категории Абхазии Отар Хурхумал.
Победители и призеры будут награждены кубками, медалями и грамотами. Призовой фонд турнира – 500 тысяч рублей.
Турнир пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.
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