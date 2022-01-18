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Абхазия Информ

ВЕРХОВНЫЙ СУД РАССМОТРИТ ЗАКОННОСТЬ АРЕСТА БАГРАТА СУРМАВА И БАТАЛА ЦВИЖБА

Новости Вторник, 18 января 2022 21:10
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РАССМОТРИТ ЗАКОННОСТЬ АРЕСТА БАГРАТА СУРМАВА И БАТАЛА ЦВИЖБА

Сухум. 18 января 2022. Абхазия-Информ. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия под председательством судьи Майи Квициния в составе судей Заура Аджинджал и Мимозы Цушба 19 января 2022 года в 14:00 часов рассмотрит кассационную жалобу адвоката на постановление Сухумского городского суда от 13 января 2022 года в отношении Баграта Сурмава.

13 января 2022 года Сухумский городской суд, под председательством судьи Марата Авидзба по результатам рассмотрения ходатайства прокуратуры города Сухум заключил под стражу Баграта Сурмава сроком на 20 дней, то есть до 28 января 2022 года.

Предварительным следствием Сурмава Баграт подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 206 (участие в массовых беспорядках) Уголовного кодекса Республики Абхазия, по событиям имевшим место 21 декабря 2021 года в городе Сухум у комплекса правительственных зданий Республики Абхазия.

Сурмава Баграт считается невиновным, пока его вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

***

Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия под председательством судьи Заура Аджинджал в составе судей Романа Кварчия и Мимозы Цушба 19 января 2022 года в 11:00 часов рассмотрит кассационную жалобу адвоката на постановление Сухумского городского суда от 11 января 2022 года в отношении Батала Цвижба.

11 января 2022 года Сухумский городской суд, под председательством судьи Марата Авидзба по результатам рассмотрения ходатайства прокуратуры города Сухум заключил под стражу Батала Цвижба сроком на 1 месяц и 15 суток, то есть до 22 февраля 2022 года.

Предварительным следствием Батал Цвижба подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 206 (участие в массовых беспорядках) Уголовного кодекса Республики Абхазия, по событиям имевшим место 21 декабря 2021 года в городе Сухум у комплекса правительственных зданий Республики Абхазия.

Батал Цвижба считается невиновным, пока его вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Вторник, 18 января 2022 21:13

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