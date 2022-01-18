ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ФЕДЕРАЦИИ АБХАЗСКИХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ В ТУРЦИИ

Сухум. 18 января 2022. Абхазия-Информ. В МИД Абхазии прошла встреча министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба с председателем Федерации Абхазских культурных центров в Турции Муратом Махария. Во встрече приняли участие: полномочный представитель Республики Абхазия в Турецкой Республике Ибрахим Авидзба, председатель Государственного комитета по репатриации Вадим Харазия, заместитель председателя Госкомитета по репатриации Астамур Багателия, начальник департамента Ближнего Востока и Африки Инвер Алшундба, послы по особым поручениям МИД Аляс Асабуа и Инар Гицба, советник полномочного представительства Республики Абхазия в Турции Джансух Лазба, член Президиума Высшего совета ВААК, бывший председатель Федерации абхазских культурных центров в Турции Ахмет Хапат (Джейлан), член Совета правления Федерации абхазских культурных центров в Турции Юмит Ашба (Шахин) и председатель Стамбульского абхазского культурного центра Селимийе Албуз Яган.

В ходе беседы Мурат Махария проинформировал Инала Ардзинба о проводимой Федерацией деятельности, в частности, о работе по консолидации абхазской диаспоры Турции и популяризации Республики Абхазия в Турции и регионе. Были озвучены наиболее актуальные вопросы сотрудничества Федерации с министерствами и ведомствами республики.



Участники встречи подчеркнули важность использования всего арсенала культурной и народной дипломатии для укрепления добрососедских связей народов Республики Абхазия и Турецкой Республики.



Федерацией была также озвучена просьба о содействии в организации курсов абхазского языка в местах компактного проживания представителей абхазской диаспоры.

Федерация Абхазских культурных центров в Турции была создана в 2010 году.

На данный момент членами Абхазфед является 17 абхазских культурных центров по всей Турции, с численностью около 10 000 человек.