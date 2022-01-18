 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
января 17 2022

ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Надежда Венедиктова В нашей маленькой стране сложилась патовая ситуация – обе противоборствующие стороны не слышат…
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
января 09 2022
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ
декабря 16 2021
СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ

В мире

ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
января 01 2022

ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19

Надежды возлагаются на разработку вакцин второго и третьего поколения, а также на дальнейшее развитие противомикробных…
МИД РОССИИ ПРИЗЫВАЕТ НАТО НЕ ПРИНИМАТЬ В СВОИ РЯДЫ ГРУЗИЮ И УКРАИНУ
декабря 29 2021
МИД РОССИИ ПРИЗЫВАЕТ НАТО НЕ ПРИНИМАТЬ В СВОИ РЯДЫ ГРУЗИЮ И УКРАИНУ
ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ
декабря 14 2021
ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Январь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ФЕДЕРАЦИИ АБХАЗСКИХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ В ТУРЦИИ

Новости Вторник, 18 января 2022 21:24
Оцените материал
(0 голосов)
ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ФЕДЕРАЦИИ АБХАЗСКИХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ В ТУРЦИИ

Сухум. 18 января 2022. Абхазия-Информ. В МИД Абхазии прошла встреча министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба с председателем Федерации Абхазских культурных центров в Турции Муратом Махария.

Во встрече приняли участие: полномочный представитель Республики Абхазия в Турецкой Республике Ибрахим Авидзба, председатель Государственного комитета по репатриации Вадим Харазия, заместитель председателя Госкомитета по репатриации Астамур Багателия, начальник департамента Ближнего Востока и Африки Инвер Алшундба, послы по особым поручениям МИД Аляс Асабуа и Инар Гицба, советник полномочного представительства Республики Абхазия в Турции Джансух Лазба, член Президиума Высшего совета ВААК, бывший председатель Федерации абхазских культурных центров в Турции Ахмет Хапат (Джейлан), член Совета правления Федерации абхазских культурных центров в Турции Юмит Ашба (Шахин) и председатель Стамбульского абхазского культурного центра Селимийе Албуз Яган.

В ходе беседы Мурат Махария проинформировал Инала Ардзинба о проводимой Федерацией деятельности, в частности, о работе по консолидации абхазской диаспоры Турции и популяризации Республики Абхазия в Турции и регионе. Были озвучены наиболее актуальные вопросы сотрудничества Федерации с министерствами и ведомствами республики.  

Участники встречи подчеркнули важность использования всего арсенала культурной и народной дипломатии для укрепления добрососедских связей народов Республики Абхазия и Турецкой Республики.

Федерацией была также озвучена просьба о содействии в организации курсов абхазского языка в местах компактного проживания представителей абхазской диаспоры.

Федерация Абхазских культурных центров в Турции была создана в 2010 году. 

На данный момент членами Абхазфед является 17 абхазских культурных центров по всей Турции, с численностью около 10 000 человек.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 18 января 2022 21:30

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВЕРХОВНЫЙ СУД РАССМОТРИТ ЗАКОННОСТЬ АРЕСТА БАГРАТА СУРМАВА И БАТАЛА ЦВИЖБА ГУЛИ КИЧБА: «ВСЕ ХОТЯТ ТОЛЬКО ОДНОГО – ЧТОБЫ В СТРАНЕ БЫЛИ СПОКОЙСТВИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.