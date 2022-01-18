ГУЛИ КИЧБА: «ВСЕ ХОТЯТ ТОЛЬКО ОДНОГО – ЧТОБЫ В СТРАНЕ БЫЛИ СПОКОЙСТВИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ»

Гули Кичба: Сегодня у нас была встреча с председателем политической партии «Единая Абхазия» Сергеем Шамба и председателем политической партии «Форум Народного единства Абхазии» Асланом Барциц. До этого мы встречались с представителями «Амцахара» и «Аруаа». Мы поэтапно со всеми политическими силами, которые хотят стабилизировать обстановку в стране, будем встречаться на площадке Общественной палаты. Я думаю, что сегодня был очень результативный разговор, очень конструктивный. Все наболевшие вопросы были очерчены. Все хотят только одного - чтобы в стране были спокойствие и стабильность, чтобы мы дальше двигались, решая наболевшие вопросы, чтобы был достигнут консенсус в решений злободневных проблем нашего общества».

Сергей Шамба: «Сегодня речь была о том, что нужно найти пути выхода из сложившейся кризисной ситуации во взаимоотношениях политических сил в стране. Были высказаны пожелания, чтобы Общественная палата выступила посредником в этом вопросе и предложила какой-то свой проект документа об общественном согласии. Мы за то, чтобы был диалог и за то, чтобы прийти к каким-то общим правилам политических взаимоотношений в нашей стране. Будем поддерживать такую линию. Инициатива, как нам кажется, своевременная и мы будем участвовать в этом процессе.

Аслан Барциц: «Огромная благодарность Общественной палате за инициативу, которую они проявили. Общественная палата, чувствуя свою ответственность перед государством и обществом, взяла на себя посредническую роль. В этом плане работа Палаты является конструктивной, она направлена на сближение оппозиции, политических партий и власти. На сегодняшний день мы констатируем, что страна находится в тяжёлом политико-экономическом состоянии. И все стороны заинтересованы в том, чтобы преодолеть существующий кризис. За этим никаких подводных камней не кроется, на этой площадке мы абсолютно прозрачны, мы озвучиваем свои мысли. Уже передан в органы исполнительной власти, в частности вице-президенту Бадре Гунба, Меморандум, в котором отражены наши основные принципиальные позиции. Хотелось бы отметить ещё один момент, нас очень тревожит состояние тех ребят, которые сегодня находятся в заключении. И в качестве компромисса, в качестве жеста доброй воли, мы хотели бы, чтобы эти ребята вернулись в свои семьи и продолжили нормальную жизнь. Но это не говорит о том, что мы за то, чтобы прикрывать в дальнейшем кого-то, какие-то незаконные действия, с чьей бы стороны это не происходило. Мы ещё раз подчеркиваем, что закон не должен носить избирательный характер, он должен быть един для всех, в том числе, невзирая на то, что происходило в прошлом. Здесь тоже есть над чем подумать. У нас есть полное понимание и желание вывести страну из той ситуации, в которой сегодня она находится. Оппозиции, я сейчас говорю за Форум народного единства Абхазии и тех коллег, которые вырабатывали данное Соглашение, есть над чем работать и о чем говорить. Хотелось, чтобы это не превратилось в очередной «пшик» или говорильню, которая не имеет срока. У нас осталось мало времени на то, чтобы вытащить страну из той ситуации, в которой она находится».



Источник: АПСНЫПРЕСС