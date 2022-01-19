ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 39 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Сухум. 18 января 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 461 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 130 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 84 пациента, в тяжелом состоянии 36 человек, состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести.