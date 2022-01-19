ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 39 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
Сухум. 18 января 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 461 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 130 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 84 пациента, в тяжелом состоянии 36 человек, состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 11, в Гагрской ЦРБ – 21, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ скончались два пациента женщина 79 лет и мужчина 90 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 39115 человек. Зарегистрировано 577 летальных случаев. Выздоровели 34007 человек.
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