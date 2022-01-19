ПОЖАР В СУХУМЕ

Сухум. 19 января 2022. Абхазия-Информ. По улице Гобечия загорелся частный двухэтажный дом. Сигнал о возгорании поступил в МЧС РА в 03 часа 45 минут. К приезду пожарных весь второй этаж дома, отделанный деревом, был охвачен пламенем. Огонь тушили три пожарных расчета. Несмотря на усилия пожарных, спасти дом от полного выгорания не удалось. Причины пожара устанавливаются.