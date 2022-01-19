ПОЖАР В СУХУМЕ
Новости Среда, 19 января 2022 17:58
Сухум. 19 января 2022. Абхазия-Информ. По улице Гобечия загорелся частный двухэтажный дом. Сигнал о возгорании поступил в МЧС РА в 03 часа 45 минут.
К приезду пожарных весь второй этаж дома, отделанный деревом, был охвачен пламенем. Огонь тушили три пожарных расчета.
Несмотря на усилия пожарных, спасти дом от полного выгорания не удалось.
Причины пожара устанавливаются.
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