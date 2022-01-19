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ПОЖАР В СУХУМЕ

Новости Среда, 19 января 2022 17:58
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Сухум. 19 января 2022. Абхазия-Информ. По улице Гобечия загорелся частный двухэтажный дом. Сигнал о возгорании поступил в МЧС РА в 03 часа 45 минут.

К приезду пожарных весь второй этаж дома, отделанный деревом, был охвачен пламенем. Огонь тушили три пожарных расчета.

Несмотря на усилия пожарных, спасти дом от полного выгорания не удалось.

Причины пожара устанавливаются.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 19 января 2022 18:18

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