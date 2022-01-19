ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВЫХ ПОДХОДОВ К ВЕДЕНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Открывая встречу, психолог управления боевой, морально-психологической подготовки, капитан Нина Квеквескири подчеркнула значимость устройств психофизиологического тестирования «Психофизиолог», аппаратов БОС-терапии в работе военного психолога и выступила с предложением о введении в Министерство обороны новых устройств и аппаратов по направлению психологической работы.

Сухум. 19 января 2022. Абхазия-Информ. В Министерстве обороны прошла презентация новых достижений и способов работы в области военной психофизиологии.

Основное внимание в ходе доклада капитаном Н. Квеквескири было уделено сущности устройств психофизиологического тестирования «Психофизиолог», назначению модуля психомоторных тестов, системы сетевого сбора данных, назначению и задачам БОС-терапии и принципам оценки эффективности БОС-процедур.

В заключительной части презентации состоялся показ фильма «Биологическая обратная связь». После чего участники презентации имели возможность обсудить новые веяния и подходы в психологической работе.

В презентации были использованы материалы кафедры военной психофизиологии Военно-медицинской академии им. Кирова (г. Санкт-Петербург).