 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
января 17 2022

ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Надежда Венедиктова В нашей маленькой стране сложилась патовая ситуация – обе противоборствующие стороны не слышат…
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
января 09 2022
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ
декабря 16 2021
СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ

В мире

ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
января 01 2022

ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19

Надежды возлагаются на разработку вакцин второго и третьего поколения, а также на дальнейшее развитие противомикробных…
МИД РОССИИ ПРИЗЫВАЕТ НАТО НЕ ПРИНИМАТЬ В СВОИ РЯДЫ ГРУЗИЮ И УКРАИНУ
декабря 29 2021
МИД РОССИИ ПРИЗЫВАЕТ НАТО НЕ ПРИНИМАТЬ В СВОИ РЯДЫ ГРУЗИЮ И УКРАИНУ
ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ
декабря 14 2021
ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Январь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВЫХ ПОДХОДОВ К ВЕДЕНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Новости Среда, 19 января 2022 18:04
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВЫХ ПОДХОДОВ К ВЕДЕНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Сухум. 19 января 2022. Абхазия-Информ. В Министерстве обороны прошла презентация новых достижений и способов работы в области военной психофизиологии.

Открывая встречу, психолог управления боевой, морально-психологической подготовки, капитан Нина Квеквескири подчеркнула значимость устройств психофизиологического тестирования «Психофизиолог», аппаратов БОС-терапии в работе военного психолога и выступила с предложением о введении в Министерство обороны новых устройств и аппаратов по направлению психологической работы.

Основное внимание в ходе доклада капитаном Н. Квеквескири было уделено сущности устройств психофизиологического тестирования «Психофизиолог», назначению модуля психомоторных тестов, системы сетевого сбора данных, назначению и задачам БОС-терапии и принципам оценки эффективности БОС-процедур.

В заключительной части презентации состоялся показ фильма «Биологическая обратная связь». После чего участники презентации имели возможность обсудить новые веяния и подходы в психологической работе.

В презентации были использованы материалы кафедры военной психофизиологии Военно-медицинской академии им. Кирова (г. Санкт-Петербург).

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 19 января 2022 18:06

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОЖАР В СУХУМЕ НЕДОПУСТИМОСТЬ РЯДА ПРОЕКТОВ НПО »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.