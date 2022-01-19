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Абхазия Информ

НЕДОПУСТИМОСТЬ РЯДА ПРОЕКТОВ НПО

Новости Среда, 19 января 2022 18:08
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НЕДОПУСТИМОСТЬ РЯДА ПРОЕКТОВ НПО

Сухум. 19 января 2022. Абхазия-Информ. Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба провел ряд встреч с представителями международных неправительственных организаций, работающих в Абхазии – с руководителем организации World Vision в Абхазии Оксаной Ласурия, координатором по налаживанию связей с органами государственной власти Датского совета по беженцам Адой Джинджолия и и.о. главы офиса ПРООН в Абхазии Рафисом Абазовым. 

В ходе беседы с координаторами были затронуты актуальные вопросы взаимодействия международных организаций, работающих в Абхазии, с Министерством иностранных дел.

Инал Ардзинба дал позитивную оценку проектам, нацеленным на социально-экономическое развитие, содействие малому и среднему бизнесу, развитие аграрного сектора и гуманитарную поддержку.

Однако, министр назвал недопустимыми некоторые проекты, которые реализуются в Абхазии. В частности, в ходе встречи с и.о. главы офиса ПРООН в Абхазии Рафисом Абазовым, глава МИД Абхазии затронул тему проведения социологического опроса среди граждан Абхазии, где затрагивались вопросы внутриполитического характера, а также изучалась возможность налаживания отношений с Грузией. Данный опрос проводился на территории Абхазии с июня по август 2021 года. 

«В соответствии с законом «О статистической деятельности в Республике Абхазия», только органы государственной власти могут проводить социологические опросы. Ваша организация просто не имеет право этим заниматься. Кроме того, эту деятельность надо координировать с профильным ведомством - Государственным комитетом по статистике», – подчеркнул министр.

Инал Ардзинба заявил, что это совместная позиция МИД Абхазии, как главного координирующего органа, а также Генеральной прокуратуры и СГБ. 

Он также затронул тему реализации проекта COBERM.

«Это недопустимый проект, нацеленный на введение в заблуждение граждан Республики Абхазия, установление прямого диалога между абхазами и грузинами на уровне экспертов и молодежи. Реализация этого проекта недопустима на территории Абхазии. Запишите это себе, и не делайте больше такие проекты. Мы вам запрещаем этим заниматься», – подчеркнул министр.

Инал Ардзинба также отметил, что проект COBERM соответствует целям и задачам, которые декларирует правительство Грузии. 

По итогам встречи офис ПРООН взял на себя обязательство по недопущению в дальнейшем реализации подобных проектов.

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Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 19 января 2022 18:17

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