ТЮРЕМНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ БАТАЛА ЦВИЖБА ИЗМЕНЕНО НА ДОМАШНИЙ АРЕСТ

Сухум. 19 января 2022. Абхазия-Информ. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия под председательством судьи Мимозы Цушба, в составе судей Романа Кварчия и Майи Квициния отменила решение Сухумского городского суда от 11 января 2022 года.

Суд кассационной инстанции, при особом мнении Мимозы Цушба, считавшей оставить решение суда первой инстанции а силе, избрал в отношении Батала Цвижба меру пресечения в виде домашнего ареста до 22 февраля 2022 года, сроком на один месяц и три дня, со всеми ограничениями, предусмотренными уголовно – процессуальным законодательством, за исключением необходимости посещения медицинского учреждения по показаниям состоянии здоровья.