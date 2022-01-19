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Абхазия Информ

ТЮРЕМНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ БАТАЛА ЦВИЖБА ИЗМЕНЕНО НА ДОМАШНИЙ АРЕСТ

Новости Среда, 19 января 2022 18:23
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ТЮРЕМНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ БАТАЛА ЦВИЖБА ИЗМЕНЕНО НА ДОМАШНИЙ АРЕСТ

Сухум. 19 января 2022. Абхазия-Информ. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия под председательством судьи Мимозы Цушба, в составе судей Романа Кварчия и Майи Квициния отменила решение Сухумского городского суда от 11 января 2022 года. 

Суд кассационной инстанции, при особом мнении Мимозы Цушба, считавшей оставить решение суда первой инстанции а силе, избрал в отношении Батала Цвижба меру пресечения в виде домашнего ареста до 22 февраля 2022 года, сроком на один месяц и три дня, со всеми ограничениями, предусмотренными уголовно – процессуальным законодательством, за исключением необходимости посещения медицинского учреждения по показаниям состоянии здоровья.

11 января 2022 года Сухумский городской суд, под председательством судьи Марата Авидзба по результатам рассмотрения ходатайства прокуратуры города Сухум заключил под стражу Батала Цвижба сроком на 1 месяц и 15 суток, то есть до 22 февраля 2022 года. 

Предварительным следствием Батал Цвижба подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 206 (участие в массовых беспорядках) Уголовного кодекса Республики Абхазия, по событиям имевшим место 21 декабря 2021 года в городе Сухум у комплекса правительственных зданий Республики Абхазия. 

Батал Цвижба считается невиновным, пока его вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 19 января 2022 18:24

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