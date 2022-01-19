РИСМАГ АДЖИНДЖАЛ: ПОСЛЕ ТАКОГО ЛЕЧЕНИЯ В СУХУМСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ, МЫ НЕ МОГЛИ ВЫЙТИ НЕЗДОРОВЫМИ

6 января 2022 года он вместе со своим 87-летним отцом, известным историком Ермолаем Аджинджал были уложены в Сухумскую инфекционную больницу с диагнозом COVID-19.

Сухум. 19 января 2022. Абхазия-Информ. Советник президента Абхазии по вопросам взаимодействия с ветеранами-добровольцами Северного Кавказа Рисмаг Аджинджал рассказал, как в Сухумской инфекционной больнице лечат ковидных больных.

«Мы оказались в реально современной больнице, хоть и со старым ещё советским интерьером. Сразу же у нас была отобрана кровь на анализы, записана кардиограмма, температура, сатурация и т.д. Примерно к часу ночи, дежурные медсестры начинают подготавливать для каждого больного отдельный «кейс» с лекарствами и материалами для анализов. К семи утра дежурный начинает использовать подготовленные ночью средства и проводит указанный главврачом в отношении каждого из пациента курс лечения. Утром, после получения итогов анализов, главврач вместе с дежурным обходит каждого больного и на основе новых данных корректирует дозировку вводимых лекарств и весь курс лечения. После такого лечения у нас не было шанса выйти из больницы нездоровыми. Все это благодаря работе и качеству управления главного врача инфекционной больницы Гуния Астамура Карбеевича! Благодаря налаженной им работе случаев смерти в сухумской инфекционной больнице минимум, а случаев выздоравливания максимум»¸ – написал Рисмаг Аджинджал на своей странице в Facebook.

Он также обращается к читателям своей страницы делать прививки.

«Если пару месяцев ранее мы не привились бы, то вряд ли сейчас я смог бы написать такое позитивное сообщение о выздоровлении», – пишет Аджинджал.

Первые пациенты с коронавирусной инфекцией в Сухумскую инфекционную больницу поступили 13 октября 2020 года. Мэр Сухума посетил в тот же день больницу.

Для устранения существовавших в больнице проблем с организацией приема и лечения пациентов, 19 октября 2020 года и. о. главврача Сухумской инфекционной больницы был назначен Астамур Гуния.

Администрация города Сухум уделяет большое внимание организации лечения пациентов с COVID-19 в инфекционной больнице. Медучреждение обеспечено медикаментами и питанием для ковид-больных.



Об этом сообщает сайт столицы.