 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
января 17 2022

ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Надежда Венедиктова В нашей маленькой стране сложилась патовая ситуация – обе противоборствующие стороны не слышат…
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
января 09 2022
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ
декабря 16 2021
СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ

В мире

ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
января 01 2022

ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19

Надежды возлагаются на разработку вакцин второго и третьего поколения, а также на дальнейшее развитие противомикробных…
МИД РОССИИ ПРИЗЫВАЕТ НАТО НЕ ПРИНИМАТЬ В СВОИ РЯДЫ ГРУЗИЮ И УКРАИНУ
декабря 29 2021
МИД РОССИИ ПРИЗЫВАЕТ НАТО НЕ ПРИНИМАТЬ В СВОИ РЯДЫ ГРУЗИЮ И УКРАИНУ
ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ
декабря 14 2021
ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Январь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РИСМАГ АДЖИНДЖАЛ: ПОСЛЕ ТАКОГО ЛЕЧЕНИЯ В СУХУМСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ, МЫ НЕ МОГЛИ ВЫЙТИ НЕЗДОРОВЫМИ

Новости Среда, 19 января 2022 18:24
Оцените материал
(0 голосов)
РИСМАГ АДЖИНДЖАЛ: ПОСЛЕ ТАКОГО ЛЕЧЕНИЯ В СУХУМСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ, МЫ НЕ МОГЛИ ВЫЙТИ НЕЗДОРОВЫМИ

Сухум. 19 января 2022. Абхазия-Информ. Советник президента Абхазии по вопросам взаимодействия с ветеранами-добровольцами Северного Кавказа  Рисмаг Аджинджал рассказал, как в Сухумской инфекционной больнице лечат ковидных больных.

6 января 2022 года он вместе со своим 87-летним отцом, известным историком Ермолаем Аджинджал были уложены в Сухумскую инфекционную больницу с диагнозом COVID-19.

«Мы оказались в реально современной больнице, хоть и со старым ещё советским интерьером. Сразу же у нас была отобрана кровь на анализы, записана кардиограмма, температура, сатурация и т.д. Примерно к часу ночи, дежурные медсестры начинают подготавливать для каждого больного отдельный «кейс» с лекарствами и материалами для анализов. К семи утра дежурный начинает использовать подготовленные ночью средства и проводит указанный главврачом в отношении каждого из пациента курс лечения. Утром, после получения итогов анализов, главврач вместе с дежурным обходит каждого больного и на основе новых данных корректирует дозировку вводимых лекарств и весь курс лечения. После такого лечения у нас не было шанса выйти из больницы нездоровыми. Все это благодаря работе и качеству управления главного врача инфекционной больницы Гуния Астамура Карбеевича! Благодаря налаженной им работе случаев смерти в сухумской инфекционной больнице минимум, а случаев выздоравливания максимум»¸ – написал Рисмаг Аджинджал на своей странице в Facebook.

Он также обращается к читателям своей страницы делать прививки.

«Если пару месяцев ранее мы не привились бы, то вряд ли сейчас я смог бы написать такое позитивное сообщение о выздоровлении», – пишет Аджинджал.

Первые пациенты с коронавирусной инфекцией в Сухумскую инфекционную больницу поступили 13 октября 2020 года. Мэр Сухума посетил в тот же день больницу.

Для устранения существовавших в больнице проблем с организацией приема и лечения пациентов, 19 октября 2020 года и. о. главврача Сухумской инфекционной больницы был назначен Астамур Гуния.

Администрация города Сухум уделяет большое внимание организации лечения пациентов с COVID-19 в инфекционной больнице. Медучреждение обеспечено медикаментами и питанием для ковид-больных.  

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 2 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ТЮРЕМНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ БАТАЛА ЦВИЖБА ИЗМЕНЕНО НА ДОМАШНИЙ АРЕСТ ЛУКА ГАДЕЛИЯ И КРИСТИНА ЭШБА ВЫСТУПЯТ В СОБОРЕ ПЕТРА И ПАВЛА (ПЕТРИКИРХЕ) »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.