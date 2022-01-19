РИСМАГ АДЖИНДЖАЛ: ПОСЛЕ ТАКОГО ЛЕЧЕНИЯ В СУХУМСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ, МЫ НЕ МОГЛИ ВЫЙТИ НЕЗДОРОВЫМИ
Сухум. 19 января 2022. Абхазия-Информ. Советник президента Абхазии по вопросам взаимодействия с ветеранами-добровольцами Северного Кавказа Рисмаг Аджинджал рассказал, как в Сухумской инфекционной больнице лечат ковидных больных.
6 января 2022 года он вместе со своим 87-летним отцом, известным историком Ермолаем Аджинджал были уложены в Сухумскую инфекционную больницу с диагнозом COVID-19.
Он также обращается к читателям своей страницы делать прививки.
«Если пару месяцев ранее мы не привились бы, то вряд ли сейчас я смог бы написать такое позитивное сообщение о выздоровлении», – пишет Аджинджал.
Первые пациенты с коронавирусной инфекцией в Сухумскую инфекционную больницу поступили 13 октября 2020 года. Мэр Сухума посетил в тот же день больницу.
Для устранения существовавших в больнице проблем с организацией приема и лечения пациентов, 19 октября 2020 года и. о. главврача Сухумской инфекционной больницы был назначен Астамур Гуния.
Администрация города Сухум уделяет большое внимание организации лечения пациентов с COVID-19 в инфекционной больнице. Медучреждение обеспечено медикаментами и питанием для ковид-больных.
Об этом сообщает сайт столицы.