ЛУКА ГАДЕЛИЯ И КРИСТИНА ЭШБА ВЫСТУПЯТ В СОБОРЕ ПЕТРА И ПАВЛА (ПЕТРИКИРХЕ)
Новости Среда, 19 января 2022 18:35
Сухум. 19 января 2022. Абхазия-Информ. Концерт состоится 25 января 2022 г. в 19:00. Место проведения – Немецкая Евангелическо-Лютеранская церковь святых Петра и Павла. В программе «Музыка Франции» прозвучат произведения Ф. Пуленка, Л. Вьерна, Ш.-К. Сен-Санса, М. Дюпре.
Кристина ЭШБА – сопрано, Заслуженный артист Республики Абхазия Лука ГАДЕЛИЯ – большой орган Willi Peter
Концерт проходит при поддержке Министерства Культуры Республики Абхазия.