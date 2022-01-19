ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 128 ЧЕЛОВЕК, ТРИ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДА
Сухум. 19 января 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 410 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 128 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 86 пациентов, в тяжелом состоянии 36 человек, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 11, в Гагрской ЦРБ – 22, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ скончались две женщины 81 и 82 лет, а также мужчина 37 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 39243 человека. Зарегистрировано 580 летальных случаев. Выздоровели 34140 человек.
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