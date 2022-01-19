ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 128 ЧЕЛОВЕК, ТРИ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДА

Сухум. 19 января 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 410 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 128 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 86 пациентов, в тяжелом состоянии 36 человек, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести.