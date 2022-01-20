ПРИ ТКУАРЧАЛСКОЙ ЦРБ ОТКРЫЛСЯ ПУНКТ СКОРОЙ ПОМОЩИ
Новости Четверг, 20 января 2022 18:20
Сухум. 20 января 2022. Абхазия-Информ. При Ткуарчалской ЦРБ открылся пункт скорой помощи.
Горячая линия с мобильного телефона – 003, со стационарного – 03.
Сухум. 20 января 2022. Абхазия-Информ. При Ткуарчалской ЦРБ открылся пункт скорой помощи.
Горячая линия с мобильного телефона – 003, со стационарного – 03.
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