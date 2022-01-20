В ТКУАРЧАЛЕ ПРОВЕЛИ ПЕРВУЮ ХИРУРГИЧЕСКУЮ ОПЕРАЦИЮ ПО РОДОВСПОМОЖЕНИЮ

«18 января женщине была проведена операция по показаниям. Родился мальчик весом 3 кг 600 г. Состояние матери и ребенка удовлетворительное», – сообщила главврач больницы Лали Гаргулия.

По ее словам, раньше для проведения таких операций рожениц приходилось перенаправлять в Сухум.

«У нас не был оборудован операционный зал. Сейчас есть все необходимое. Операционный блок больницы оснащен новейшим медицинским оборудованием, имеются два операционных зала – акушер-гинекологический и хирургический. Есть новые наркозные аппараты и аппараты ИВЛ», – сказала главврач.

Нет проблем и с персоналом, есть оперирующий акушер-гинеколог, хирурги, анестезиолог-реаниматолог, а также неонатолог, который проводит осмотр ребенка после рождения.

Строительство ЦРБ Ткуарчала было осуществлено в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Официально ЦРБ была открыта 29 декабря 2021 года.