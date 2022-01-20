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Абхазия Информ

ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ БАГРАТА СУРМАВА ОТЛОЖЕНО В СВЯЗИ С ОТВОДОМ СУДЬИ

Новости Четверг, 20 января 2022 18:28
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ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ БАГРАТА СУРМАВА ОТЛОЖЕНО В СВЯЗИ С ОТВОДОМ СУДЬИ

Сухум. 20 января 2022. Абхазия-Информ. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия под председательством судьи Майи Квициния в составе судей Мимозы Цушба и Романа Кварчия было начато рассмотрение кассационной жалобы адвокатов, защищающих интересы подозреваемого Баграта Сурмава.

Перед началом судебного разбирательства представитель Генеральной прокуратуры Республики Абхазия заявил отвод судье Роману Кварчия по основаниям того, что последний приходится родственником подозреваемого Б. Сурмава, не указав степени родства.

Заявление прокурора в соответствии с требованиями уголовно -процессуального закона было рассмотрено судьями М.Квициния и М.Цушба и удовлетворено.

Следующее судебное заседание состоится в здании Верховного суда Республики Абхазия 20 января 2022 года под председательством судьи Майи Квициния в составе судей Мимозы Цушба и Лии Адлейба.

Предварительным следствием Баграт Сурмава подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 206 (участие в массовых беспорядках) УК Республики Абхазия, по событиям, имевшим место 21 декабря 2021 года в городе Сухум у комплекса правительственных зданий Республики Абхазия.

Постановлением Сухумского городского суда от 13 января 2022 года Баграт Сурмава заключен под стражу сроком на 20 суток, то есть до 28 января 2022 года. Указанный судебный акт был обжалован защитниками в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда РА.

Баграт Сурмава считается невиновным, пока его вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 20 января 2022 18:32

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