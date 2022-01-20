ВЕРХОВНЫЙ СУД ОСТАВИЛ АСЛАНА ТАНИЯ ПОД АРЕСТОМ

Сухум. 20 января 2022. Абхазия-Информ. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия под председательством судьи Темура Тарба, в составе судей Романа Кварчия и Лии Адлейба рассмотрела кассационную жалобу адвоката на постановление Сухумского городского суда от 11 января 2022 года в отношении Аслана Тания и оставила его под арестом сроком до 23 января.

Предварительным следствием Аслан Тания подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 206 (участие в массовых беспорядках) Уголовного кодекса Республики Абхазия, по событиям имевшим место 21 декабря 2021 года в городе Сухум у комплекса правительственных здании Республики Абхазия.



Аслан Тания считается невиновным, пока его вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.