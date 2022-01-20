В МИНЭКОНОМИКЕ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА

В настоящее время в этих целях в республике функционирует Государственный внебюджетный Дорожный фонд. Доходная часть фонда формируются за счет двух видов налогов: налога на реализацию ГСМ и налога с владельцев транспортных средств. Средства данного фонда направляются на финансирование содержания, ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог, а также на управление дорожным хозяйством.

На основании коллективных обращений граждан и администраций районов к президенту республики и в правительство за один год в министерстве экономики сформирован реестр из почти 100 заявлений.

По предварительным, самым минимальным расчетам, реализация этих работ обойдется государству не менее 700 млн рублей.

«Мы не можем оставить без внимания обращения граждан, но при этом у нас нет на это средств. Ресурсы Дорожного фонда несопоставимы с объемом заявок, который сформирован на основании обращений от граждан. Поэтому необходимо определить приоритеты и разработать предложения», – сказала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

Министр поручила участникам совещания разработать предложения по увеличению доходов Дорожного фонда и указала на низкий уровень администрирования.

Также на совещании министр озвучила свою озабоченность тем, что РУП «Абхазавтодор» – организация, которая должна содержать и эксплуатировать республиканские дороги, по факту в данный момент не в состоянии даже выплатить зарплату своим сотрудникам. Необходимо восстановить систему, чтоб РУП «Абхазавтодор» было в состоянии выполнять тот функционал, который за ним закреплен.