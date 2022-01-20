 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
января 17 2022

ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Надежда Венедиктова В нашей маленькой стране сложилась патовая ситуация – обе противоборствующие стороны не слышат…
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
января 09 2022
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ
декабря 16 2021
СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ

В мире

ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
января 01 2022

ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19

Надежды возлагаются на разработку вакцин второго и третьего поколения, а также на дальнейшее развитие противомикробных…
МИД РОССИИ ПРИЗЫВАЕТ НАТО НЕ ПРИНИМАТЬ В СВОИ РЯДЫ ГРУЗИЮ И УКРАИНУ
декабря 29 2021
МИД РОССИИ ПРИЗЫВАЕТ НАТО НЕ ПРИНИМАТЬ В СВОИ РЯДЫ ГРУЗИЮ И УКРАИНУ
ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ
декабря 14 2021
ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Январь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В МИНЭКОНОМИКЕ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА

Новости Четверг, 20 января 2022 18:41
Оцените материал
(0 голосов)
В МИНЭКОНОМИКЕ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА

Сухум. 20 января 2022. Абхазия-Информ. В Министерстве экономики состоялось совещание с представителями аппарата Кабинета министров, Дорожного фонда, Управления капитального строительства и РУП «Абхазавтодор».

Министерство экономики намерено усовершенствовать механизм аккумулирования финансовых ресурсов для содержания и развития сети автомобильных дорог.

В настоящее время в этих целях в республике функционирует Государственный внебюджетный Дорожный фонд. Доходная часть фонда формируются за счет двух видов налогов: налога на реализацию ГСМ и налога с владельцев транспортных средств. Средства данного фонда направляются на финансирование содержания, ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог, а также на управление дорожным хозяйством.

На основании коллективных обращений граждан и администраций районов к президенту республики и в правительство за один год в министерстве экономики сформирован реестр из почти 100 заявлений.

По предварительным, самым минимальным расчетам, реализация этих работ обойдется государству не менее 700 млн рублей.

«Мы не можем оставить без внимания обращения граждан, но при этом у нас нет на это средств. Ресурсы Дорожного фонда несопоставимы с объемом заявок, который сформирован на основании обращений от граждан. Поэтому необходимо определить приоритеты и разработать предложения», – сказала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

Министр поручила участникам совещания разработать предложения по увеличению доходов Дорожного фонда и указала на низкий уровень администрирования.

Также на совещании министр озвучила свою озабоченность тем, что РУП «Абхазавтодор» – организация, которая должна содержать и эксплуатировать республиканские дороги, по факту в данный момент не в состоянии даже выплатить зарплату своим сотрудникам. Необходимо восстановить систему, чтоб РУП «Абхазавтодор» было в состоянии выполнять тот функционал, который за ним закреплен.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 20 января 2022 18:43

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВЕРХОВНЫЙ СУД ОСТАВИЛ АСЛАНА ТАНИЯ ПОД АРЕСТОМ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.