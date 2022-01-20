 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
января 17 2022

ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Надежда Венедиктова В нашей маленькой стране сложилась патовая ситуация – обе противоборствующие стороны не слышат…
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
января 09 2022
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ
декабря 16 2021
СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ

В мире

ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
января 01 2022

ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19

Надежды возлагаются на разработку вакцин второго и третьего поколения, а также на дальнейшее развитие противомикробных…
МИД РОССИИ ПРИЗЫВАЕТ НАТО НЕ ПРИНИМАТЬ В СВОИ РЯДЫ ГРУЗИЮ И УКРАИНУ
декабря 29 2021
МИД РОССИИ ПРИЗЫВАЕТ НАТО НЕ ПРИНИМАТЬ В СВОИ РЯДЫ ГРУЗИЮ И УКРАИНУ
ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ
декабря 14 2021
ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Январь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С МЭРОМ И НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СУХУМА

Новости Четверг, 20 января 2022 23:38
Оцените материал
(0 голосов)
АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С МЭРОМ И НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СУХУМА

Сухум. 20 января 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб заслушал информацию о ситуации в образовательных учреждениях и в целом о процессе вакцинации граждан в столице Абхазии, представленную Главой администрации города Бесланом Эшба и начальником столичного управления образования Астандой Таркил.

По их данным, из 747 педагогов школ на сегодняшний день болеют коронавирусной инфекцией пять учителей, из 206 работников дошкольных учреждений Сухума болеют трое.

По состоянию на 20 января 27 сухумских школьников инфицировано COVID-19.

Как было сообщено руководителем управления образования, 163 педагога и 48 административных работников образовательных учреждений вакцинировано. При этом, по словам Астанды Таркил, 514 работников столичной системы образования переболело коронавирусной инфекцией. 

По оценке главы администрации г. Сухум Беслана Эшба, эпидемиологическая ситуация в столице в целом и в стационарных лечебных учреждениях, в частности, сложная, но не критичная. Работают 4 пункта забора тестов на COVID-19. ПЦР-обследование можно пройти также в Республиканской больнице, баклаборатории Республиканской СЭС и в коммерческом медцентре.

Наблюдается незначительный рост заболеваемости между третьей и второй неделями января (152/138 человек).

На сегодняшний день в Сухуме прошли вакцинацию 11 тысяч 385 человек.

Премьер-министр отметил, что с учетом активной работы руководства города ситуация с вакцинацией населения в столице намного лучше, чем в других регионах страны. Вместе с тем Александр Анкваб обратил внимание на необходимость ускорения темпов вакцинации и продолжения строгого мониторинга ситуации для принятия, в случае возникновения необходимости, быстрых и эффективных мер.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 20 января 2022 23:49

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В МИНЭКОНОМИКЕ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 140 ЧЕЛОВЕК »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.