АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С МЭРОМ И НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СУХУМА
Сухум. 20 января 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб заслушал информацию о ситуации в образовательных учреждениях и в целом о процессе вакцинации граждан в столице Абхазии, представленную Главой администрации города Бесланом Эшба и начальником столичного управления образования Астандой Таркил.
По их данным, из 747 педагогов школ на сегодняшний день болеют коронавирусной инфекцией пять учителей, из 206 работников дошкольных учреждений Сухума болеют трое.
По состоянию на 20 января 27 сухумских школьников инфицировано COVID-19.
Как было сообщено руководителем управления образования, 163 педагога и 48 административных работников образовательных учреждений вакцинировано. При этом, по словам Астанды Таркил, 514 работников столичной системы образования переболело коронавирусной инфекцией.
По оценке главы администрации г. Сухум Беслана Эшба, эпидемиологическая ситуация в столице в целом и в стационарных лечебных учреждениях, в частности, сложная, но не критичная. Работают 4 пункта забора тестов на COVID-19. ПЦР-обследование можно пройти также в Республиканской больнице, баклаборатории Республиканской СЭС и в коммерческом медцентре.
Наблюдается незначительный рост заболеваемости между третьей и второй неделями января (152/138 человек).
На сегодняшний день в Сухуме прошли вакцинацию 11 тысяч 385 человек.
Премьер-министр отметил, что с учетом активной работы руководства города ситуация с вакцинацией населения в столице намного лучше, чем в других регионах страны. Вместе с тем Александр Анкваб обратил внимание на необходимость ускорения темпов вакцинации и продолжения строгого мониторинга ситуации для принятия, в случае возникновения необходимости, быстрых и эффективных мер.