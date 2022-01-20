ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 140 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 20 января 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 380 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 140 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 77 пациентов, в тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 52 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 9, в Гагрской ЦРБ – 21, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ скончались две женщины 73 и 83 лет, а также мужчина 85 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 39383 человека. Зарегистрировано 583 летальных случая. Выздоровели 34374 человека.
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