ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 140 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 20 января 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 380 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 140 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 77 пациентов, в тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 52 пациентов – средней степени тяжести.