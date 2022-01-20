АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРИНЯЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ

Сухум. 20 января 2022. Абхазия-Информ. Вопросы развития сотрудничества сегодня обсудили Премьер-министр Александр Анкваб и руководитель отделения Пенсионного Фонда России по Краснодарскому краю в Адлерском внутригородском районе Елена Бабиченко. Отделение уполномочено в вопросах взаимодействия с абхазской стороной по пенсионному обеспечению граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия.

Как отметила на встрече Елена Бабиченко, число получателей российской пенсии в республике снижается – на сегодня количество пенсионеров снизилось до 28 тысяч граждан вместо 32 тысяч, зарегистрированных ранее. Это связано, прежде всего, с тем, что российская пенсия назначается гражданам, чьи права на пенсионное обеспечение подтверждаются необходимыми требованиями и по срокам – до конца 1990 года.



В ходе встречи было высказано обоюдное стремление ускорить процесс согласования дополнений в действующее абхазо-российское межправительственное соглашение по пенсионному обеспечению граждан России, постоянно проживающих в Республике Абхазия, и работу над проектом Административного соглашения к нему.



Вместе с тем, Александр Анкваб и Елена Бабиченко обсудили вопросы улучшения качества взаимодействия представительства Пенсионного фонда России и органов социальной защиты Абхазии.

Премьер-министр республики заверил представителей ПФР в самом активном содействии с абхазской стороны.