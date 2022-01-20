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Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СУХУМСКОГО АЭРОПОРТА

Новости Четверг, 20 января 2022 23:53
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СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СУХУМСКОГО АЭРОПОРТА

Сухум. 20 января 2022. Абхазия-Информ. В Министерстве экономики состоялось рабочее совещание по вопросу разработки технического задания по реконструкции Сухумского аэропорта.

В нем приняли участие представители Администрации президента, Министерства юстиции, потенциального инвестора и проектной организации.

В начале встречи вице-премьер, министр экономики Кристина Озган обозначила: «Вы прекрасно понимаете, что стоимость проекта имеет существенное значение, так как у нас в этом плане есть определенные ограничения. Соответственно, проект должен быть эффективным с точки зрения использования существующей инфраструктуры, максимальным с точки зрения начинки и оптимальным с точки зрения затрат. Поэтому хочу сразу нацелить коллег на такой подход к работе, чтобы нам наконец удалось воплотить в жизнь те договоренности, которые были достигнуты и осуществить запуск авиасообщения».

В ходе встречи стороны обсудили ряд организационно-технических вопросов, связанных с разработкой проектно-сметной документации.

После совещания директор РУП «Международный аэропорт г. Сухум» имени Владислава Ардзинба Вячеслав Эшба с представителями проектной организации выехали на объект и продолжили работу на месте. Часть группы продолжила работу над правовыми аспектами восстановления деятельности аэропорта и формированием необходимой нормативной базы.

По поручению президента в данный момент осуществляется подготовка основного документа – технического задания по реконструкции и капитальному ремонту комплекса аэропорта. На основе этого техзадания проектировщики должны составить план реконструкции объекта, включающий в себя реконструкцию здания аэровокзала; работы по восстановлению плоскостных сооружений; созданию необходимых средств диспетчеризации, освещения ВПП и объектов аэропортовой инфраструктуры с учетом прогнозов пассажиропотоков с перспективой не менее чем на 20 лет.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 20 января 2022 23:56

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