СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СУХУМСКОГО АЭРОПОРТА

В начале встречи вице-премьер, министр экономики Кристина Озган обозначила: «Вы прекрасно понимаете, что стоимость проекта имеет существенное значение, так как у нас в этом плане есть определенные ограничения. Соответственно, проект должен быть эффективным с точки зрения использования существующей инфраструктуры, максимальным с точки зрения начинки и оптимальным с точки зрения затрат. Поэтому хочу сразу нацелить коллег на такой подход к работе, чтобы нам наконец удалось воплотить в жизнь те договоренности, которые были достигнуты и осуществить запуск авиасообщения».

В ходе встречи стороны обсудили ряд организационно-технических вопросов, связанных с разработкой проектно-сметной документации.

После совещания директор РУП «Международный аэропорт г. Сухум» имени Владислава Ардзинба Вячеслав Эшба с представителями проектной организации выехали на объект и продолжили работу на месте. Часть группы продолжила работу над правовыми аспектами восстановления деятельности аэропорта и формированием необходимой нормативной базы.

По поручению президента в данный момент осуществляется подготовка основного документа – технического задания по реконструкции и капитальному ремонту комплекса аэропорта. На основе этого техзадания проектировщики должны составить план реконструкции объекта, включающий в себя реконструкцию здания аэровокзала; работы по восстановлению плоскостных сооружений; созданию необходимых средств диспетчеризации, освещения ВПП и объектов аэропортовой инфраструктуры с учетом прогнозов пассажиропотоков с перспективой не менее чем на 20 лет.