СГБ: В СЕЛЕ КАЛДАХУАРА ДЕМОНТИРОВАНА МАЙНИНГ-ФЕРМА
Сухум. 22 января 2022. Абхазия-Информ. В селе Калдахуара Гудаутского района демонтирована незаконная майнинг-ферма, всего 251 единиц оборудования, сообщает сайт СГБ РА (https://sgb.apsny.land/).
Обнаруженные 18 января аппараты демонтированы и перевезены на склад временного хранения Госстандарта. По данным СГБ, собственником майнинг-оборудования является Эдуард Александрович Хагуш.
По факту незаконного подключения к энергосистеме с целью добычи крипто валюты в отношении гражданина Хагуш составлены административные протоколы.
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