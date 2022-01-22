ГЛАВА ЦИК УЗНАЛ ОБ АКЦИИ ПРОТЕСТА ГРУППЫ ВЕТЕРАНОВ ИЗ СОЦСЕТЕЙ.
Сухум. 22 января 2022. Абхазия-Информ. Председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан сделал заявление по поводу акции «Нет подкупу» у офиса ЦИК группы ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 г.г.
В заявлении Дмитрия Маршан в частности говорится: «О прошедшей «акции» по поводу подкупа избирателей ЦИК Республики Абхазия узнал из социальных сетей. К сожалению, по данному вопросу с активистами встретиться не удалось. В связи с чем, хочется отметить, что мы всегда готовы принять и выслушать наших граждан по всем вопросам, входящим в компетенцию ЦИК.
В соответствии с Конституционным Законом «О выборах депутатов Народного Собрания - Парламента РА» Центризбирком осуществляет на всей территории Республики Абхазия контроль за выполнением данного закона и обеспечивает его единообразное применение. Установление факта подкупа в компетенцию ЦИК Республики Абхазия не входит. Данными вопросами занимаются правоохранительные органы Республики Абхазия».
21 января группа ветеранов-инвалидов войны Ткуарчалского и Гудаутского районов оставили мешок муки с надписью «Нет подкупу!» у двери офиса Центризбиркома. По словам ветеранов, цель акции «обратить внимание ЦИК на подкуп избирателей в районах Абхазии». По их мнению, раздача муки, полученной в качестве гуманитарной помощи от губернатора Краснодарского края, не что иное, как по подкуп власти избирателей перед выборами в Парламент.
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