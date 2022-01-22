В АБХАЗИИ ПРОХОДИТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «АБХАЗИЯ. ТАМЫШ-VILLAGE 2022»

Сухум. 22 января 2022. Абхазия-Информ. В Очамчырском районе в селе Тамыш сегодня открылся первый Международный открытый шахматный рапид-турнир «Абхазия. Тамыш-Village».

Турнир проходит 21 в рамках Международного шахматного фестиваля «Абхазия Open» 2022». Организаторы шахматных игры проводят все с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, на территории кемпинга «Тамыш-Village». уточнил журналистам президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.

Заявки на участие в турнире подали более 60 человек из Абхазии и разных городов России, в том числе четыре гроссмейстера.

Турнир проводится по правилам ФИДЕ – швейцарская системе в 12 туров, компьютерная жеребьевка участников. Контроль времени: 15 минут + 5 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Главный судья – судья I категории Абхазии Отар Хурхумал.

Победители и призеры будут награждены кубками, медалями и грамотами. Призовой фонд турнира – 500 тысяч рублей. Церемония награждения состоится в Сухуме в офисе Шахматного клуба Федерации.