СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
Сухум. 22 января 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 364 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 166 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 77 пациентов, в тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 52 пациентов - средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 10, в Гагрской ЦРБ - 26, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ - 7 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 39747 человек. Зарегистрировано 585 летальных случаев. Выздоровели 34803 человека.
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