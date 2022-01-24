ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ПЕРВЫЕ ИНИЦИАТИВНЫЕ ГРУППЫ
Сухум. 21 января 2022. Абхазия-Информ. 21 января 2022 года Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия зарегистрированы инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты:
1. Габния Гиви Георгиевич по избирательному округу №20
2. Миносян Ашот Ваграмович по избирательному округу № 24
3. Кишмария Анас Руслановна по избирательному округу № 35
4. Барциц Алмасхан Эдуардович по избирательному округу № 15
5. Халбад Дмитрий Гарриевич по избирательному округу № 2
6. Халваш Беслан Викторович по избирательному округу № 16
7. Шергелия Темур Адамурович по избирательному округу № 35
8. Гицба Инар Альбертович по избирательному округу № 1
9. Трапизонян Галуст Парнакович по избирательному округу №14
10. Демерджиба Самсон Анзорович по избирательному округу №12
11. Голандзия Вахтанги Владимирович по избирательному округу №30
12. Лацужба Григорий Станиславович по избирательному округу № 27
13. Харазия Саид Геннадьевич по избирательному округу № 25
14. Авидзба Фазлибей Лизберович по избирательному округу № 22
15. Какалия Амиран Георгиевич по избирательному округу № 7
А также политические партии:
1. Партия экономического развития Абхазии.
2. Политическая партия «Народный фронт за справедливость и развитие».