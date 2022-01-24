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Абхазия Информ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ПЕРВЫЕ ИНИЦИАТИВНЫЕ ГРУППЫ

Новости Понедельник, 24 января 2022 15:54
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ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ПЕРВЫЕ ИНИЦИАТИВНЫЕ ГРУППЫ

Сухум. 21 января 2022. Абхазия-Информ. 21 января 2022 года Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия зарегистрированы инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты:

1. Габния Гиви Георгиевич по избирательному округу №20

2. Миносян Ашот Ваграмович по избирательному округу № 24

3. Кишмария Анас Руслановна по избирательному округу № 35

4. Барциц Алмасхан Эдуардович по избирательному округу № 15

5. Халбад Дмитрий Гарриевич по избирательному округу № 2

6. Халваш Беслан Викторович по избирательному округу № 16

7. Шергелия Темур Адамурович по избирательному округу № 35

8. Гицба Инар Альбертович по избирательному округу № 1

9. Трапизонян Галуст Парнакович по избирательному округу №14

10. Демерджиба Самсон Анзорович по избирательному округу №12

11. Голандзия Вахтанги Владимирович по избирательному округу №30

12. Лацужба Григорий Станиславович по избирательному округу № 27

13. Харазия Саид Геннадьевич по избирательному округу № 25

14. Авидзба Фазлибей Лизберович по избирательному округу № 22

15. Какалия Амиран Георгиевич по избирательному округу № 7

А также политические партии:

1. Партия экономического развития Абхазии.

2. Политическая партия «Народный фронт за справедливость и развитие».

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 24 января 2022 16:03

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