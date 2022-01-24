ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 198 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 21 января 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 540 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 198 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 74 пациента, в тяжелом состоянии 22 человека, состояние здоровья 52 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 10, в Гагрской ЦРБ – 26, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ умерла женщина 64 лет.
В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 78 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 39581 человек. Зарегистрировано 585 летальных случаев. Выздоровели 34588 человек.
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