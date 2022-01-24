ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 198 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 21 января 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 540 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 198 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 74 пациента, в тяжелом состоянии 22 человека, состояние здоровья 52 пациентов – средней степени тяжести.