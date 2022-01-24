ЗАРЕГИСТИРОВАНЫ ЕЩЕ 20 ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП И ДВЕ ПАРТИИ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА
Сухум. 24 января 2022. Абхазия-Информ. Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия зарегистрированы инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты:
1. Кварчия Кан Валерьевич по избирательному округу №9 (Восточный)
2. Реквава Темур Ревазович по избирательному округу №7 (Библиотека)
3. Жиба Дмитрий Эдуардович по избирательному округу №4 (Северный)
4. Ичмелян Артур Борисович по избирательному округу №23 (Гумистинский)
5. Кокая Гарри Гурамович по избирательному округу №31 (Кындыгский)
6. Аршба Астамур Борисович по избирательному округу №12 (Гагрский)
7. Агумава Эраст Рамзанович по избирательному округу №6 (Центральный)
8. Оксузян Ашот Киркорович по избирательному округу №24 (Пшапский)
9. Ахба Астамур Яковлевич по избирательному округу №19 (Гудаутский городской второй)
10. Хагба Изольда Станиславовна по избирательному округу №13 (Гагрский городской)
11. Чедия Замир Автондилович по избирательному округу №16 (Дурипшский)
12. Джопуа Батал Зурабович по избирательному округу №32 (Очамчырский)
13. Садзба Инар Астикович по избирательному округу № 25 (Мачарский)
14. Авидзба Алиас Виталиевич по избирательному округу № 20 (Аацынский)
15. Хагба Алхас Эсметович по избирательному округу №19 (Гудаутский городской второй)
16. Лолуа Рауль Валериевич по избирательному округу №6 (Центральный)
17. Айба Батал Эдуардович по избирательному округу №4 (Северный)
18. Салакая Нарсоу Бесланович по избирательному округу № 3 (Старый поселок)
19. Жилинская Елена Николаевна по избирательному округу №2 (Новый район)
20. Кварчия Абесалом Алексеевич по избирательному округу №34 (Ткуарчалский второй)
А также политические партии:
Политическая Партия «Амцахара»
Политическая Партия «Народная партия Абхазии».