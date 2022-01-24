 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
января 17 2022

ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Надежда Венедиктова В нашей маленькой стране сложилась патовая ситуация – обе противоборствующие стороны не слышат…
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
января 09 2022
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ
декабря 16 2021
СЕЗОН СБОРА МАНДАРИНОВ: В АБХАЗИИ «ЧЕРНЫЕ ПОЛКОВНИКИ» ГОТОВЫ ПЕРЕХВАТИТЬ ВЛАСТЬ

В мире

ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
января 01 2022

ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19

Надежды возлагаются на разработку вакцин второго и третьего поколения, а также на дальнейшее развитие противомикробных…
МИД РОССИИ ПРИЗЫВАЕТ НАТО НЕ ПРИНИМАТЬ В СВОИ РЯДЫ ГРУЗИЮ И УКРАИНУ
декабря 29 2021
МИД РОССИИ ПРИЗЫВАЕТ НАТО НЕ ПРИНИМАТЬ В СВОИ РЯДЫ ГРУЗИЮ И УКРАИНУ
ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ
декабря 14 2021
ГРУЗИНСКАЯ ПАРТИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: ВСТУПЛЕНИЕ В ОДКБ В ОБМЕН НА АБХАЗИЮ И ОСЕТИЮ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Февраль 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАРЕГИСТИРОВАНЫ ЕЩЕ 20 ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП И ДВЕ ПАРТИИ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА

Новости Понедельник, 24 января 2022 20:38
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАРЕГИСТИРОВАНЫ ЕЩЕ 20 ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП И ДВЕ ПАРТИИ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 24 января 2022. Абхазия-Информ. Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия зарегистрированы инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты:

1. Кварчия Кан Валерьевич по избирательному округу №9 (Восточный)

2. Реквава Темур Ревазович по избирательному округу №7 (Библиотека)

3. Жиба Дмитрий Эдуардович по избирательному округу №4 (Северный)

4. Ичмелян Артур Борисович по избирательному округу №23 (Гумистинский)

5. Кокая Гарри Гурамович по избирательному округу №31 (Кындыгский)

6. Аршба Астамур Борисович по избирательному округу №12 (Гагрский)

7. Агумава Эраст Рамзанович по избирательному округу №6 (Центральный)

8. Оксузян Ашот Киркорович по избирательному округу №24 (Пшапский)

9. Ахба Астамур Яковлевич по избирательному округу №19 (Гудаутский городской второй)

10. Хагба Изольда Станиславовна по избирательному округу №13 (Гагрский городской)

11. Чедия Замир Автондилович по избирательному округу №16 (Дурипшский)

12. Джопуа Батал Зурабович по избирательному округу №32 (Очамчырский)

13. Садзба Инар Астикович по избирательному округу № 25 (Мачарский)

14. Авидзба Алиас Виталиевич по избирательному округу № 20 (Аацынский)

15. Хагба Алхас Эсметович по избирательному округу №19 (Гудаутский городской второй)

16. Лолуа Рауль Валериевич по избирательному округу №6 (Центральный)

17. Айба Батал Эдуардович по избирательному округу №4 (Северный)

18. Салакая Нарсоу Бесланович по избирательному округу № 3 (Старый поселок)

19. Жилинская Елена Николаевна по избирательному округу №2 (Новый район)

20. Кварчия Абесалом Алексеевич по избирательному округу №34 (Ткуарчалский второй)

А также политические партии:

Политическая Партия «Амцахара»

Политическая Партия «Народная партия Абхазии».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 24 января 2022 20:50

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 198 ЧЕЛОВЕК В АБХАЗИИ ВЫЯВЛЕНЫ 24 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ ШТАММОМ КОРОНАВИРУСА «ОМИКРОН» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.