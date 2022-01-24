В АБХАЗИИ ВЫЯВЛЕНЫ 24 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ ШТАММОМ КОРОНАВИРУСА «ОМИКРОН»

Сухум. 24 января 2022. Абхазия-Информ. В Абхазии выявлено 24 случая заболевания штаммом коронавируса «омикрон».

Руководитель сети клиник LabQuest Амина Амичба отметила, что их частная клиника - это единственное место в Абхазии, где можно выявить штамм.

Учитывая, что большинство граждан сдают ПЦР-тесты в государственных лабораториях на бесплатной основе, где не пока не могут выявлять штамм «омикрон», реальное число заболевших вирусом неизвестно.