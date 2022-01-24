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Абхазия Информ

ГРУППА ДЕПУТАТОВ РЕКОМЕНДУЕТ ПЕРЕНЕСТИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ

Новости Понедельник, 24 января 2022 20:52
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ГРУППА ДЕПУТАТОВ РЕКОМЕНДУЕТ ПЕРЕНЕСТИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ

Сухум. 24 января 2022. Абхазия-Информ. Комитет по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны рекомендует перенести парламентские выборы21 января в Народном Собрании – Парламенте Республики Абхазия Комитетом по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны было проведено слушание по вопросу эпидемиологической обстановки в стране. На встречу были приглашены профильные специалисты.

Было принято решение рекомендовать президенту Республики Абхазия Аслану Бжания и премьер-министру Республики Абхазия Александру Анкваб перенести парламентские выборы на шесть месяцев.

«Уважаемый Аслан Георгиевич!

Уважаемый Александр Золотинскович!

21.01.22г. в Народном Собрании - Парламенте Республики Абхазия, Комитетом по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны было проведено слушание по ситуации с эпидемиологической обстановкой в республике с привлечением профильных специалистов. Ситуация расценена как стабильно сложная, потребляющая массу ресурсов страны. Драматизм ее усугубляется большим количеством погибших и инвалидизированных. По новым данным республиканских, российских и международных специалистов, надвигается очередная волна инфекции, вызванная мутированным ковид – вирусом «омикрон». Его отличает феноменальная скорость распространения, при менее выраженной тяжести заболевания, и крайняя опасность для детей. Более того вирус зафиксирован в республике. Уже стала горькой очевидностью степень загруженности системы здравоохранения. Новая волна потребует еще больших усилий со стороны государства, и вызовет новые жертвы.

При этом в республике политическая жизнь идет своим чередом. Проводятся митинги, собрания.

На 12 марта назначена дата проведения такого крупного общественного мероприятия как выборы в Народное Собрание-Парламент Республики Абхазия. Предвыборный процесс создает идеальные условия для распространения агрессивного вируса. В этот процесс будет вовлечена большая часть населения. Теперь уже нетрудно представить какие последствия это вызовет.

В связи с вышеуказанными обстоятельствами, мы рекомендуем перенести выборы на шесть месяцев, на теплый период года, с традиционно наименьшим уровнем заболеваемости (не только ковидом). Тем более, что подобные прецеденты в истории политической жизни Абхазии уже имелись (переносы президентских, парламентских и муниципальных выборов). Очевидно, что наше обращение запоздалое, но момент еще не упущен. При условии согласованности действий всех политических и общественных сил, руководстве рекомендациями специалистов и решительности шагов мы сможем минимизировать надвигающуюся угрозу и ее последствия».

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 24 января 2022 20:57

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