НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ

Экспертами установлено, что изъятый пистолет ПМ-СХ переделан из охолощенного в боевой, технически исправен и пригоден для производства выстрелов, а патроны являются боевыми.

Сухум. 24 января 2022. Абхазия-Информ. Незаконно хранимое огнестрельное оружие – пистолет со снаряженной обоймой патронов к нему изъят у жителя с. Блабырхуа Гудаутского района Барциц Дмитрия Сафарбеевича 1984 г.р.. Последний был задержан в г. Гагра по ул. Демерджипа.

Оперативные мероприятия провели сотрудники отдела уголовного розыска Гагрского управления внутренних дел. В отношении Дмитрия Барциц по факту незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения – арест.

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В ходе осмотра автомобиля жителя г. Гудаута Гунба Астамура Гарриевича 1987 г.р. изъято незаконно хранимое огнестрельное оружие и боеприпасы. Последний был задержан на посту ГАИ «Мачара» в результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска МВД совместно с ОУР ОВД по Гулрыпшскому району.

Согласно справке экспертов, изъятый у гражданина Гунба пистолет модели ПМ-СХ переделан из охолощенного в боевой, технически исправен и пригоден для производства выстрелов.

Впоследствии, уже при личном досмотре, задержанный добровольно выдал хранимые при себе боеприпасы – патроны калибра 9 мм, которые так же являются боевыми.

В отношении гражданина Гунба по ч. 1 ст. 217 УК РА возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде ареста.

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У жителя столицы Аджапуа Аслана Тотовича 1981 г. р. сотрудниками уголовного розыска УВД по г. Сухум изъят самозарядный карабин конструкции «Симонова» калибра 7.62 мм без маркировочных знаков и года выпуска, который последний незаконно приобрел, хранил и носил при себе до момента обнаружения сотрудниками милиции.

В отношении Аслана Аджапуа по ч. 1 ст. 217 УК РА возбуждено уголовное дело.