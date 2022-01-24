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Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Новости Понедельник, 24 января 2022 21:14
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Сухум. 24 января 2022. Абхазия-Информ. Наркотическое средство в крупном размере изъято у жителя г. Сухум Гадлия Саида Ибрагимовича 1992 г.р.

Оперативную информацию реализовали сотрудники уголовного розыска Очамчырского районного отдела милиции, в результате чего задержали гражданина Гадлия в с. Тамыш, мужчина незаконно приобрел и хранил при себе более 19 грамм наркотического средства каннабис, т.к. «марихуана». В отношении последнего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 223 УК РА и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 24 января 2022 21:19

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