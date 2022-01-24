СРЕДИ ТЯЖЕЛЫХ БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ БОЛЬШЕ ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

Пациенты рассказывают о трепетном отношении всего медперсонала к каждому из них, при этом особо отмечая грамотный подход медиков к лечению. ​«Одиннадцатый день я здесь лежу уже. Попала в больницу в ужасном состоянии, не могла ходить, задыхалась, температура была высокая. Перед этим была где-то на похоронах, мне кажется, я там и заболела. Что здесь делают врачи, санитары, медсестры – надо видеть! Я и в России в больнице как-то лежала, но такое обслуживание я не видела. Мы дома сидим, не знаем, что творится. Дай бог всем врачам и их семьям здоровья!» – сказала пациентка, пенсионерка Инга Лепсая. Лариса Чучелина попала в больницу в тяжелом состоянии, с поражением легких 1 января. Она не могла дышать самостоятельно. Сейчас Лариса чувствует себя намного лучше, неустанно благодарит медперсонал Инфекционной больницы за оказанную ей помощь и внимание.

​«Помогли мне сразу, сделали и капельницы, и уколы. Врачи меня подняли на ноги, и я очень благодарна всему медицинскому персоналу. Я вакцинировалась в июне, должна была в декабре ревакцинироваться, но не успела, заболела. Но пройдет время сколько положено и вакцинируюсь, и всем советую. Вакцинироваться надо! Не надо бояться!» – призвала Лариса Чучелина.

Совсем не радужная картина в реанимационном отделении, где лежат пациенты в тяжелом состоянии здоровья. Дышать самостоятельно без кислорода они пока не могут, но врачи делают все возможное, чтобы помочь им преодолеть кризис. Сейчас среди тяжелых больше пациентов молодого поколения.

По словам исполняющего обязанности главврача больницы Астамура Гуния, количество больных коронавирусом вновь начало расти.

«Молодых людей стало много. До 35 лет у нас сейчас лежит пять человек. Тяжело переносят, к сожалению. У нас больница маленькая, койко-мест мало, поэтому мы не ощутили, но какой-то спад был недели две-три назад. Но после вчерашних результатов ПЦР-тестов мы видим, что количество положительных тестов резко увеличилось», – сказал Астамур Гуния.

И.о. главврача рассказал, что в больницу попадают и пациенты, сделавшие вакцину. Однако они легче переносят болезнь.

«В данный момент у нас лежит вакцинированный один человек. У него помимо коронавируса основное заболевание – онкология четвертой степени, опухоль с метастазами в легкие. Но так как он вакцинированный, он очень хорошо переносит коронавирус. И у него все будет нормально. Многие лежат не вакцинированные. Уже в стенах больницы они умнеют, сожалеют, что не вакцинировались, но, как правило, бывает уже поздно. Поэтому еще раз обращаемся к населению, и просим, пожалуйста, вакцинируйтесь. Это на самом деле необходимо. Вакцинированные легче переносят болезнь, и смертельных случаев по Абхазии практически нет. Есть один случай, про который мы знаем, но там были сопутствующие заболевания тяжелые», – пояснил Гуния. ​ ​

В очередной раз съемочная группа АГТРК, сделавшая репортаж из инфекционной больницы, убедилась, насколько тяжелая ситуация в больнице и как не просто приходится медикам, которые ежедневно борются за жизнь пациентов, количество которых, увы, не уменьшается. Каждому стоит задуматься о последствиях беспечного отношения к вакцинации и болезни в целом.



Об этом сообщает сайт столицы.