ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ С ДИАГНОЗОМ COVID-19 БЬЕТ «РЕКОРДЫ»

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 80 пациентов, в тяжелом состоянии 30 человек, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести.

Сухум. 24 января 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 1036 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 538 из них.

В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 12, в Гагрской ЦРБ – 22, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов.

За выходные дни в Гудаутский ЦРБ скончалась женщина 80 лет, в Сухумской инфекционной больнице умер мужчина 65 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 40398 человек. В общее число выявленных заболевших за все время, было добавлено 113 случаев вторичного заражения COVID-19, все они зафиксированы с начала года.

Зарегистрировано 587 летальных случаев. Выздоровели 35202 человека.





