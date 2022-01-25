ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ЕЩЕ 18 ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА
Сухум. 25 января 2022. Абхазия-Информ. Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия зарегистрированы инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты:
1. Адзынба Шамиль Омарович по избирательному округу №4 (Северный)
2. Джопуа Рамаз Гивиевич по избирательному округу №1 (Новый район)
3. Мархолия Рустам Гарриевич по избирательному округу №20 (Аацынский)
4. Гезердава Саид Игоревич по избирательному округу №9 (Восточный)
5. Черкезия Ромео Роинович по избирательному округу №34 (Ткуарчалский второй)
6. Какалия Эшсоу Иванович по избирательному округу №32 (Очамчырский)
7. Тарба Иван Дорофеевич по избирательному округу №15 (Отхарский)
8. Галустян Левон Миружанович по избирательному округу №23 (Гумистинский)
9. Ардзинба Алмасхан Зурабович по избирательному округу №22 (Эшерский)
10. Горзолия Дамир Иванович по избирательному округу №33 (Ткуарчалский первый)
11. Губаз Леон Ревазович по избирательному округу №8 (Маякский)
12. Смыр Нонна Владимировна по избирательному округу №20 (Аацынский)
13. Басария Аслан Георгиевич по избирательному округу №30 (Кутолский)
14. Гуния Илья Чичикович по избирательному округу №26 (Драндский)
15. Хутаба Даут Витальевич по избирательному округу №10 (Пицундский)
16. Амичба Дмитрий Капитонович по избирательному округу №6 (Центральный)
17. Дгебия Саид Тариелович по избирательному округу №3 (Старый поселок)
18. Ашуба Лаша Нугзарович по избирательному округу №5 (Синопский).
А также политическая партия «Апсны».