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Абхазия Информ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ЕЩЕ 18 ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА

Новости Среда, 26 января 2022 00:25
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ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ЕЩЕ 18 ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 25 января 2022. Абхазия-Информ. Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия зарегистрированы инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты:

1. Адзынба Шамиль Омарович по избирательному округу №4 (Северный)

2. Джопуа Рамаз Гивиевич по избирательному округу №1 (Новый район)

3. Мархолия Рустам Гарриевич по избирательному округу №20 (Аацынский)

4. Гезердава Саид Игоревич по избирательному округу №9 (Восточный)

5. Черкезия Ромео Роинович по избирательному округу №34 (Ткуарчалский второй)

6. Какалия Эшсоу Иванович по избирательному округу №32 (Очамчырский)

7. Тарба Иван Дорофеевич по избирательному округу №15 (Отхарский)

8. Галустян Левон Миружанович по избирательному округу №23 (Гумистинский)

9. Ардзинба Алмасхан Зурабович по избирательному округу №22 (Эшерский)

10. Горзолия Дамир Иванович по избирательному округу №33 (Ткуарчалский первый)

11. Губаз Леон Ревазович по избирательному округу №8 (Маякский)

12. Смыр Нонна Владимировна по избирательному округу №20 (Аацынский)

13. Басария Аслан Георгиевич по избирательному округу №30 (Кутолский)

14. Гуния Илья Чичикович по избирательному округу №26 (Драндский)

15. Хутаба Даут Витальевич по избирательному округу №10 (Пицундский)

16. Амичба Дмитрий Капитонович по избирательному округу №6 (Центральный)

17. Дгебия Саид Тариелович по избирательному округу №3 (Старый поселок)

18. Ашуба Лаша Нугзарович по избирательному округу №5 (Синопский).

А также политическая партия «Апсны».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 26 января 2022 00:34

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