ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 477 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 25 января 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 956 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 477 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 82 пациента, в тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 56 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 34 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 12, в Гагрской ЦРБ – 19, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ скончалась женщина 67 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 40875 человек. Зарегистрировано 588 летальных случаев. Выздоровели 35413 человек.