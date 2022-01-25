ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 477 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 25 января 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 956 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 477 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 82 пациента, в тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 56 пациентов – средней степени тяжести.