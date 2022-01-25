НАЧАТЫ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПОДСТАНЦИИ В СЕЛЕ ПРИМОРСКОЕ
Сухум. 26 января 2022. Абхазия-Информ. В селе Приморское в целях улучшения энергоснабжения, начаты работы по строительству подстанции мощностью 16 МВт. Работу проводит РУП «Черноморэнерго». Планируется ввести в эксплуатацию в июне 2022 года.
За счёт средств республиканского бюджета, Управлением капитального строительства КМ была построена новая насосная станция, которая обеспечивает водой часть села.
Из-за нестабильного энергообеспечения, скачков и перепадов, были выведены из строя два насоса, снабжающие водой 3, 4, 5 и 6 бригады села, а также часть жителей сел Аацы и Алра.
В настоящее время насосы отремонтированы, подача воды возобновлена, также закуплен запасной насос. Объём работ составил 145000 рублей, за счёт средств местного бюджета Гудаутского района.
В ближайшее время, на данной линии планируется замена старой водопроводной линии протяженностью 300 п/м на новую диаметром 160 мм. Материал предоставлен гр. В.И. Матуа, работы по укладке будут проведены администрацией села Приморское.