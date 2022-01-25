НАЧАТЫ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПОДСТАНЦИИ В СЕЛЕ ПРИМОРСКОЕ

Сухум. 26 января 2022. Абхазия-Информ. В селе Приморское в целях улучшения энергоснабжения, начаты работы по строительству подстанции мощностью 16 МВт. Работу проводит РУП «Черноморэнерго». Планируется ввести в эксплуатацию в июне 2022 года.

За счёт средств республиканского бюджета, Управлением капитального строительства КМ была построена новая насосная станция, которая обеспечивает водой часть села.