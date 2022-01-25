В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ ПРИОСТАНОВЛЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНЫХ И ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Руководствуясь статьями 25, 31 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия», Распоряжением Президента Республики Абхазия « О мерах по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19» от 13 августа 2021 года,

Сухум. 26 января 2022. Абхазия-Информ. Глава Администрации Гагрского района Юрий Хагуш издал Распоряжение «Об установлении отдельных мер по защите населения Гагрского района от коронавирусной инфекции COVID-19»:

1. Приостановить деятельность школьных и дошкольных учреждений Гагрского района до 01 февраля 2022 года.

2. СЭС г. Гагра усилить контроль за соблюдением мер по защите населения от короновирусной инфекции COVID-19 в объектах общественного питания и объектах торговли.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания