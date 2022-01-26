ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ЕЩЕ 12 ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
Сухум. 26 января 2022. Абхазия-Информ. Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия зарегистрированы инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты:
1. Гогия Демур Русланович по избирательному округу №28 (Гупский);
2. Пилия Бадрик Игорьевич по избирательному округу №15(Отхарский);
3. Думава Хына Владимирович по избирательному округу №3 (Старый поселок);
4. Лакоба Аслан Султанович по избирательному округу №17 (Лыхненский);
5. Отырба Олег Игоревич по избирательному округу №20 (Аацынский);
6. Карчава Беслан Георгиевич по избирательному округу №7 (Библиотека);
7. Агрба Даут Валентинович по избирательному округу №12 (Гагрский);
8. Маршания Дмитрий Александрович по избирательному округу №6 (Центральный);
9. Арчелия Алексей Алексеевич по избирательному округу №7 (Библиотека);
10. Смыр Натали Викторовна по избирательному округу №21 (Новый Афон);
11. Кчач Алмас Алмасбеевич по избирательному округу №11 (Бзыпский);
12. Лакербая Леонид Иванович по избирательному округу №18 (Гудаутский городской первый).
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